تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر قامت سيدة سودانية بتصوير مقطع فيديو مع إبنتها وزوج إبنتها. https://www.facebook.com/reel/872519844743305 ومازحت السيدة إبنتها مؤكدة إعجابها بزوج الأخيرة الذي ظهر مع الأم وإبنتها وهو يضحك من مداعبة أم زوجته التي قالت: (راجل بنتي ومعجبة به وبنتي غيرانة وخائفة أشلبها والموضوع سيتحول إلى ترند). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تعبر عن اعجابها بزوج إبنتها: (بنتي غيرانة وخائفة أشلبها والموضوع سيصبح ترند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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