• من الخلفيات المصاحبة لقرار إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب من منصبه أن تعيينه كان في عهد رئيس وزراء الثورة المصنوعة عبد الله حمدوك ..
• الحقيقة المرة أن مدير عام الضرائب المنتهية ولايته ليس وحده .. لكنه الشقي الذي وقع في القيد .. هنالك مئات من كوادر وكوارث عهد حمدوك لايزالون يشغلون مناصب عليا وحساسة في الدولة .. خذ مثالاً لهؤلاء موظفون معروفون بأسمائهم ومواقعهم الوظيفية العليا داخل وزارة الصحة الإتحادية .. موظفون في درجات عليا يجاهرون بعدائهم للجيش ومساندتهم لشياطين جن وإنس مليشيا التمرد ..والأنكي من هذا أنهم يسافرون من دولة إلي دولة ومن مؤتمر إلي مؤتمر دولي علي حساب الشعب السوداني المسكين ..
• مواقع عليا في الدولة مليانة جنجويد .. المقولة للفريق ياسر العطا ..
• متي تتم اقالتهم ؟!
• الله غالب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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