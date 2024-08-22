“كإحصائية تقريبية”.. قال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة لـ”الشرق”: الوجود الأجنبي غير المقنن في البلاد تجاوز 3 ملايين أجنبي. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالسودان: الوجود الأجنبي غير المقنن في البلاد تجاوز 3 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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