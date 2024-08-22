لجنة المعلمين السودانيين : أحمد خليفة قدم نفسه كقائم على تصريف مهام وزارة التربية والتعليم الإتحادية

في سابقة خطيرة تضاف إلى نهج منسوبي كوادر المؤتمر الوطني،

بتمكينهم من مفاصل الدولة، قام الأستاذ/ أحمد خليفة – مدير المركز القومي لتدريب المعلمين، بتقديم نفسه كقائم على تصريف مهام وزارة التربية والتعليم الاتحادية،

مستندا في ذلك على أن الوزير الراحل قد أوصى له بأمر الوزارة من بعده.

ما قام به الأستاذ/ أحمد خليفة أكد أن كوادر المؤتمر الوطني تتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها ملكا خاصا بهم.

بقاء منصب الوكيل شاغرا لفترة طويلة، بعد إقالة آخر وكيل مكلف من قبل مجلس الوزراء، جعل الأستاذ احمد خليفة يسعى للجلوس على كرسي الوزارة ببدعة وصية الوزير.

مما يجدر ذكره أن الموصى له سبق أن تم نقله لولاية الخرطوم، بواسطة لجنة ازالة التمكين وعاد إلى الوزارة بعد انقلاب 25 أكتوبر،

ومن ثم قام الوزير الراحل بتعيينه مديرا عاما للمركز القومي لتدريب المعلمين الذي يقع تحت إشراف الوزير.

ونحن إذ نرفض هذا السلوك نتساءل .. أين مجلس السيادة من هذه الفوضى ؟

– وهل وصل بنا الحال إلى ابتداع طرائق جديدة في الخدمة المدنية لشغل المناصب بالتوريث ووضع اليد ؟

إننا في لجنة المعلمين السودانيين نعلن عدم قبولنا بتمرير هذه المهازل،ال

كما نؤكد على إننا سنتصدى لها بكل ما نملك، كونه يمثل سابقة خطيرة في الخدمة المدنية، وبدعة لم يأت بها أحد من الأولين.

التيار