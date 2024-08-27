في أعقاب الاجتماع الذي عقده والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مع ممثلين للعاملين بولاية الخرطوم وناقش تأخر صرف مرتبات العاملين بالولاية وأوضح والي الخرطوم أن الولاية بعد الحرب فقدت مواردها المالية وأصبحت تعتمد على دعم الحكومة الإتحادية لتمويل مرتبات العاملين

وتقرر في الاجتماع إرسال وفد من العاملين إلى العاصمة الإدارية بورتسودان لعقد اجتماعات مع المسئولين لشرح معانآة العاملين بسبب توقف المرتبان مع غلاء الأسعار واستطالة فترة الحرب وشرع وفد العاملين في إجراء اتصالاته والدخول في إجتماعات مكثفة فور وصوله وتتوقع قطاعات كبيرة من العاملين أن تثمر هذه التحركات فى حل مشكلة تأخر المرتبات. إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من العاملين بولاية الخرطوم يصل بورتسودان لبحث تأخر صرف رواتبهم الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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