السيول والامطار تقطع الطريق القومي دنقلا- حلفا

تفقد أمس المدير التنفيذي لمحلية دلقو مدثر شرف الدين الطريق القومي الذي يربط بين دنقلا وحلفا المقطوع جراء السيول والامطار التي اجتاحت محلية دلقو منذ مساء الامس حتى صباح اليوم ، مما أدى الى انقطاع خط سير العمل في المنطقتين عند الكيلو ٦١٢ بمنطقة كدا وعند الكيلو ٥٩٧ بمنطقة سبو.

وقال المدير التنفيذي لمحلية دلقو ان الامطار والسيول تسببت في قطع الطريق في منطقة كدا عند الكيلو ٦١٢ بما يقارب الخمسون مترا وهو عبارة عن مصرف لمياه السيول والامطار وهو بقوة كبيرة وانها في المسار الصحيح دون اي خطورة.

وكذلك بمنطقة سبو عند الكيلو ٥٩٧ بالطريق القومي دنقلا أرقين ،

مناشداً سائقي المركبات بعدم التحرك سواء من حلفا او دنقلا حتى تتم المعالجة وفي انتظار الاليات من الولاية وعمل المعالجة المطلوبة في منطقة سبو وتقويم الوضع بمنطقة كَدا .

وبأن المعالجة في الوقت الراهن محفوفة بالمخاطر مناشداً الهيئة القومية للطرق والجسور في الطريق الى موقع الحدث حتى يتم تقويم الوضع وعمل ما يلزم حتى يعود الطريق للعمل مرة اخرى.

التيار