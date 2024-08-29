الوليد بن طلال يثير الجدل بمقارنة شعبية الأندية السعودية

أثار رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة قارن فيها شعبية الأندية السعودية الكبرى بكرة القدم.

وكتب الأمير الوليد بن طلال على صفحته الرسمية بمنصة “إكس”: “هذا ما أقوله دائما: شعبية الهلال العظيم مسيطرة.. وعلى منصة X الهـلال هو لوحده أكثر من 12 مليـون!”.

وتابع الأمير السعودي قائلا: “مجموع الأندية الثلاثة هي أقل من 12 مليون! مجتمعة! الهلال 12,018,220… الاتحاد 4,970,959… النصر4,415,026، الأهلي 2,433,831 المجموع 11,822,816”.

التغريدة أثارت حفيظة جماهير الأندية الأخرى التي سارعت بالرد احتجاجا على المنشور بأن الشعبية تقاس بالحضور الجماهيري للمباريات والتي تغيب عن نادي الهلال مقارنة بالأندية الشعبية الأخرى حسب زعمهم.

ويُعرف الوليد بن طلال بأنه أحد أكبر داعمي نادي الهلال، إذ سبق وأن قدم عددا من المكافآت المالية للفريق، فيما يعتبر النادي الأكثر فوزا بلقب الدوري السعودي، ثم يليه اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.

روسيا اليوم