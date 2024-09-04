الغذاء والدواء السعودية: 173 ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال النصف الأول من 2024م

تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، وذلك من خلال البلاغات الواردة إليها عن طريق قنوات الإبلاغ الرسمية من مختلف مناطق المملكة, وضمن جهودها المستمرة في تحقيق سلامة استخدام الأدوية، وفي إطار سعيها المستمر إلى تحسين التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتحقيق السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين كافة في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية المسجلة طبيعية ومتوقعة، ومذكورة في النشرة الداخلية للدواء، ولا تؤثر في استخدام تلك الأدوية، وتتيح للهيئة وضع التصور الدقيق لمدى انتشارها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها.

وأشارت إلى أن أكثر 5 أدوية تم الإبلاغ عن آثارها الجانبية هي (الأميلوديبين، والأتورفاستاتين، والفوروسيميد، والميتفورمين، الإيزوميبرازول).

وتنوعت الأعراض الجانبية التي صاحبت تناول بعض مستخدمي تلك الأدوية؛ إذ جاء الصداع أولاً ضمن أعلى خمسة أعراض تم الإبلاغ عنها خلال الفترة المحددة بنسبة 5.65%، ثم الإمساك بنسبة 5.65% ، فالغثيان بنسبة 4.54%، والإسهال بنسبة 3.8%، ثم آلام البطن بنسبة 3.24%.

وتدعو “الغذاء والدواء” أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي عرض جانبي قد يحدث بسبب استخدام أي من المستحضرات الدوائية، أو مستحضرات التجميل، وذلك عبر نظام “تيقظ”، أو الاتصال على الرقم الموحد 19999.

جريدة المدينة