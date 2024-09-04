شاهد.. سيدة سودانية تبعث برسالة غاضبة للراصد الجوي الشهير المنذر الحاج وتثير ضحكات جمهور مواقع التواصل

بعثت سيدة سودانية, رسالة غاضبة إلى الراصد الجوي الشهير المنذر أحمد الحاج, تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبدت السيدة فاطمة أحمد إسماعيل والتي تسكن بمنطقة “شدة” غرب مدينة دلقو, بالولاية الشمالية غضبها من توقعات الراصد الجوي الشهير.
وعبرت فاطمة, في رسالتها الصوتية التي أضحكت المتابعين عن انزعاجها من توقعات المنذر, والتي كانت صائبة في كثير من الأحيان.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الراصد الجوي الشهير كان قد توقع هطول أمطار غزيرة بالولاية الشمالية تعقبها سيول جارفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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