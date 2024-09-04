حمادة هلال يتذكر والدته بكلمات مؤثرة: أكبر نعمة رحلت

تذكر الفنان حمادة هلال والدته الراحلة بكلمات مؤثرة كتبها عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتب حمادة هلال: «الله يرحمك، تحدثني عن أمي أحدثك عن أكبر نعمة رحلت».

وطرح «هلال» منذ أيام «كليب حصل»، الذي تصدر تريند «يوتيوب»، من كلمات حازم إكس، وألحان أورتيجا، وميكس وماستر محمد علام وبيشو، ومن إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات الأغنية: «دخلتك حياتي، فهمتك خدتك ع الهادي، كان عندي اكتفاء بذاتي، وعشانك غيرت ده، ليه بتقل بأصلك، ولاعشان الحظ رقصلك، ده أنا جيت على نفسي وفضلتك، قولي ليه بتعمل كده».

الوطن نيوز