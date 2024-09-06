الرئيس الصيني يستقبل البرهان

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة بقاعة الشعب الكبرى ببكين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الصيني الإفريقي الذي إختتم فعالياته بالعاصمة الصينية بكين.

وأشاد البرهان بمستوى الترتيب والتنظيم لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. مشيراً إلى العلاقات التأريخية المتجذرة بين الصين والدول الأفريقية مبيناً أن السودان تربطه بالصين علاقات راسخة إمتدت لأكثر من ٦٥ عاماً.

مشيراً إلى مواقفها الداعمة للسودان في المحافل الدولية وقال البرهان إن السودان يتطلع للعمل سوياً مع الصين من أجل بناء شراكة إستراتيجة تعود بالفائدة لشعبي البلدين ونوه سيادته للإستثمارات الإقتصادية الضخمة للصين بالسودان.

مشيراً لإسهاماتها في إستخراج البترول السوداني وقيام مشروعات البنية التحتية.

وجدد البرهان إلتزام السودان بتسهيل عمليات الإستثمار الصينية مبيناً أن اللجان المشتركة بين البلدين ستعكف على معالجة العقبات بصورة مرضية.

وأعرب رئيس المجلس السيادي عن شكره وتقديره للصين على دعمها الأمني والعسكري للسودان مؤكداً عزم السودان على المضي قدماً نحو إنهاء التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرها_بية ضد الدولة ومؤسساتها وشعبها وقال إن ما يتعرض له السودان هو مخطط كبير تقف وراءه دول ومنظمات إقليمية وعالمية معادية لأمنه وإستقراره .

من جانبه، رحب الرئيس الصيني برئيس مجلس السيادة، وشكره على تلبيته للدعوة ومشاركته في المنتدى الصيني الأفريقي.

مؤكداً أن العلاقات الصينية الإفريقية علاقات أزلية ضاربة بجذورها في عمق التأريخ معرباً عن أمله في أن تشهد مسيرة هذه العلاقات مزيدا من التطور والنماء وأضاف قائلا ” فخورون بمرور ٦٥ عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين” . وقال إن بلاده تتابع بقلق الأوضاع فى السودان وتمني أن يعود الإستقرار سريعاً للسودان

وأكد الرئيس شي جين بينغ ثقته في رئيس مجلس السيادة وقدرته على تجاوز هذه الأزمة وطي صفحة الحرب.

وقال إن بلاده مستعدة لدعم السودان ومساندته حتى ينهض وينعم بالسلام. مؤكداً رفضه للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني داعيا ً المجتمع الدولي للعب دور إيجابى تجاه قضايا السودان.