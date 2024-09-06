وحدة حماية الأسرة والطفل بالنيل الأبيض تقف على عمل الوحدة

استقبلت رئاسة شرطة محلية الجبلين الخميس العقيد د ناهد احمد الخضر مدير وحدة حماية الاسرة والطفل بالولاية و المقدم معاوية رمضان زيدان مدير التخطيط الجنائى والمعلومات بشرطة رئاسة الولاية حيث كان في استقبالهم المقدم متوكل خيرالله مرسال مدير شرطة محلية الجبلين وملازم شرطة فتحي ادم ابراهيم مدير وحدة حماية الأسرة والطفل بمحلية الجبلين والأستاذة هويدا سيف الدين عبدالمجيد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمحلية. وقالت مدير وحدة حماية الأسرة والطفل بالولاية ان الهدف من الزيارة الوقوف الفعلي علي المعوقات و المشاكل بوحدة حماية الاسرة والطفل بمحلية الجبلين. وأشارت إلى أن وحدة حماية الأسرة والطفل تسعي لتطبيق ” شعار طفل آمن وأسرة معافاة ” ، واضافت أن هذا الشعار لا يتطبق إلا بعدم سكوت المجتمع عن السلوك الغلط الذي يحمي المجرم. وابانت مدير وحدة حماية وحدة الأسرة والطفل ان وحدات الحماية بالمحليات تهتم بالبلاغات الخاصة بفئات الأطفال بالفئة العمرية اقل من ١٨ عام بالاضافة الي متابعة تحسين الأداء وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض عمليات الحماية. وتطرقت للشراكات مع المنظمات الدولية مثل اليونسيف وقلوبال هاند وبلان بالاضافة الي المجلس الاعلي لرعاية الطفولة ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية. فيما قدم المقدم شرطة متوكل خيرالله مرسال مدير شرطة محلية الجبلين تنويرا مفصلا عن المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الشرطي بالمحلية وخاصة وحدة حماية الاسرة والطفل والتي تحتاج الي دعم وإسناد لممارسة عملها بالصورة المطلوبة. وفي ذات السياق قال الملازم فتحي ادم ابراهيم مدير وحدة حماية الاسرة والطفل بالجبلين ان هنالك تنسيق جيد بين اللجان التصالحية وإدارة الرعاية الاجتماعية بالمحلية مع وحدة الحماية في ظل القضايا التي تخص الأطفال الجانحين بالوحده ، واشار للمعوقات التي تواجه الوحدة في عدم وجود الحراسات للعنصر النسائى بجانب عدم وجود وسيلة الحركة والتواصل بالاضافة الي للاعاشة للمنتظرين بحراسة الأسرة والطفل. سونا

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