«صقور السعودية» تختتم مشاركتها في معرض مصر للطيران

السعودية قدم فريق القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” عروضاً جوية اليوم في ختام فعاليات “معرض مصر للطيران والفضاء 2024” في مدينة العلمين شمالي مصر. وتميزت مجموعة التكوينات الجوية والمناورات المعقدة التي قام بها فريق “الصقور السعودية ” بالمهارة والدقة والإتقان، ونالت ترحيب وإعجاب الحضور. واختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه أكبر مُصَنّعِي الطائرات وصناعات الفضاء من أكثر من 100 دولة حول العالم. جريدة الرياض

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