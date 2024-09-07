واصل لاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني, عبد الله عماد, إبهار المارة بشوارع مصر التي يقيم فيها منذ فترة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر عماد, وهو يستعرض مهاراته بالاستعراض والتحكم في كرة القدم بإحدى شوارع القاهرة. وجذب النجم السوداني أنظار المارة في مصر, والذين عبروا عن انبهارهم واعجابهم تبحكمه واستعراضه بالكرة. ووفقا لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر أطفال وهم يعلقون أثناء استعراض عبد الله عماد, حيث خاطب أحدهم الأخر: (أفضل كرستيانو ومحمد صلاح ما يقدرش يعمل كدة بربع جنيه.. الله أكبر عليك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبهر المارة باستعراض مهاراته في كرة القدم بشوارع مصر وتعليقات الأطفال المصريين الحاضرين: (الله أكبر عليك.. أفضل كرستيانو ومحمد صلاح ما يقدرش يعمل كدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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