مقتـل وإصابة 20 شخص بينهم جراء اشتباكات بنيالا

كشفت شبكة أطباء السودان، عن قتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 12 آخرين جراء الاشتباكات بين قوات تتبع للدعم السريع فيما بينها بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور أمس استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمدافع.

ودعت الشبكة المواطنين بالمدينة للابتعاد عن مواقع القوات العسكرية وتطالب الدعم السريع بعدم تحويل المقرات المدنية إلى ثكنات عسكرية ومكان للصراع بالمدينة. اليوم التالي

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