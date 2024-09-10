قال عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح بأننا نطالب المجتمع الدولي لدعم الإرادة الشعبية الوطنية في وقف الحرب بالسودان. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر وجدي صالح: نطالب المجتمع الدولي لدعم الإرادة الشعبية الوطنية في وقف الحرب بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.