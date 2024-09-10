غرفة طوارئ الدندر: انعدام الدواء والغذاء واحتلال الميليشيا للمستشفيات والمراكز الصحية وانقطاع الكهرباء والاتصالات

قالت غرفة طوارئ الدندر بأن المدينة أصبحت تعاني من الأوبئة والكوارث الصحية وتحتاج إلى التدخل العاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والوطنية. – فتك مرض الكوليرا بمعظم قرى المحلية وأصبح الوضع كارثياً وكذلك اجتاحت السيول وفيضانات نهر الدندر آلاف المنازل وأصبح السكان في العراء بدون مأوى ومأكل ومشرب وعلاج. – انعدام الدواء والغذاء واحتلال الميليشيا للمستشفيات والمراكز الصحية وانقطاع الكهرباء والاتصالات فاقم الكارثة وضاعف من حدتها – منعت السلطات الأمنية بقرية الحواتة وصول الدواء والغذاء نهائياً إلى المحلية ولم نتفهم بعد دوافع هذا القرار ونعتبره أحد أسباب الكارثة – نرسل نداءاً عاجلاً لقيادة الدولة بفك حصارها الغذائي والدوائي عن الدندر ونطالب وزير الصحة الاتحادي الإطلاع بمسؤولياته في مكافحة وباء الكوليرا وتوفير الأدوية للمصابين. الجزيرة – السودان

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