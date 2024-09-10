خالد عمر: تظل الخيارات الأفضل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي ومستدام

خالد عمر قال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم خالد عمر يوسف بأنه اقترح التقرير توصيات جيدة بوقف الانتهاكات ولكن تظل الخيارات الأفضل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي ومستدام. الجزيرة – السودان

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