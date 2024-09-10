تحديد أخر موعد لتسجيل الطلاب لامتحانات الشهادة السودانية

أعلن وزير التربية المكلف الدكتور أحمد الخليفة عمر، آخر مواعيد لتسجيل وحصر الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية دفعة 2023 م المؤجلة.

وقال الخليفة إن تاريخ الخامس عشر من سبتمبر الجاري هو آخر يوم لتسجيل وحصر الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية دفعة 2023 م المؤجلة .

و أوضح أن اكتمال عملية الحصر تمثل البداية للدخول في ٱجراءات فعلية وعملية لتنفيذ مراحل امتحانات الشهادة الثانوية، لآفتاً إلى أن الحصر يمكن الوزارة من معرفة اماكن تواجد الطلاب الممتحنين بعد النزوح الذي فرضته عليهم الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة على الدولة والمواطن ، تمهيداً لتحديد مراكز الامتحان داخل وخارج السودان.

وكشف عن طلبهم لوزارة الخارجية باخطار الوزارة بأي مراكز اضافية في دول نزح اليها الطلاب حتى تقوم الوزارة بفحص مطابقتها لشروط مراكز امتحانات الشهادة بالخارج، وان هذه المراكز ستشرف عليها السفارات بالخارج .

و بشأن تحديد موعد الامتحانات قال الخليفة إن الوزارة بصدد تقديم مقترح لمجلس امتحانات السودان لمناقشته واعتماده او تعديله و قال “من ثم يقرر اعلان موعد انعقاد الامتحانات،”.

وطنأن الخليفة الطلاب والأسر بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الشهادة قبل وقت كافي لمنح الطلاب فرصة للاستعداد للمراجعة و الامتحانات.

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