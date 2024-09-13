رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل: إعلان الفريق العطا إشارة صريحة لتأسيس سلطة شمولية عسكرية

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بأنه في إعلان الفريق العطا إشارة صريحة لتأسيس سلطة شمولية عسكرية تقطع الطريق أمام آمال وتطلعات الشعب السوداني في تحول مدني ديمقراطي. – التشوهات التي أصابت منظومة مؤسسات الأمن والدفاع في السودان وتعدد المليشيات العسكرية تتطلب بناء جيش مهني محترف بعيد عن السياسة. – نؤكد على مواقفنا الثابتة في الوقوف مع شعبنا وقواتنا المسلحة في مواجهة جرائم ومخططات ميليشيا آل دقلو – ندعو قيادة القوات المسلحة لتأكيد تعهداتها في النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كما نكرر دعوتنا لها الاستجابة لصوت الحكمة بإنهاء هذه الحرب. الجزيرة – السودان

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