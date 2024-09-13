تنفيذي محلية دلقو يتفقد المرابطين بإرتكازات المحلية

تفقد مساء أمس المدير التنفيذي لمحلية دلقو ورئيس اللجنة الأمنية بالمحلية الاستاذ مدثر شرف الدين وبحضور أعضاء اللجنة تفقدوا المستنفرين والقوات المرابطين بإرتكازات المحلية المختلفة والأستماع الى مطالبهم وتوزيع سلال غذائية لهم .
من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية دلقو ورئيس اللجنة الامنية ان الهدف من الزيارة تفقد احوال المرابطين بالإرتكازات والاطمئنان على امن المواطنين بالمحلية وارسال رسائل تطمين لهم.
واشار الى ان المرابطين بالإرتكازات هم الدرع الواقي الأول بالمحلية سواء عبر المنظومة الامنية أو الكتيبة الاستراتيجية وانه على استعداد تام لتنفيذ مطالبهم ودعمهم. وأوضح أن المرابطين لابد ان يكون الحس الامني لديهم قوي والتعامل مع المواطنين بوعي ومسؤولية في الإجراءات القانونية المتبعة.
وفي ختام حديثه اعرب عن شكره لهم وأهمية العمل الذي يقومون به في حفظ امن وامان استقرار مواطني المحلية من جانبه قال مدير المخابرات العامة مخاطبا المرتكزين بدلقو عن اهمية الارتكاز وموضعه الاستراتيجي في حفظ الامن والامان واشار الى انه تم مزج عناصره بين القوة والمعلومات وان مدينة دلقو امنة بفضل جهودهم واعرب عن شكره للمدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ مدثر شرف الدين لإهتمامه وزياراته ودعمه للإرتكازات. الجدير ذكره ان الوفد طاف على ارتكازات مناطق كدرمة – دلقو – سعدنكورتا – الشلال – غالينتود.
سونا
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