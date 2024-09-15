أنباء سارة لريال مدريد قبل موقعة شتوتجارت

حصل ريال مدريد على أنباء سارة بشأن المصابين، قبل مواجهة شتوتجارت، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، شارك جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني، نجما الميرنجي، في التدريبات الجماعية، اليوم، ما يشير إلى تعافي الثنائي من الإصابة.

وتعرض بيلينجهام لإصابة عضلية قبل 3 أسابيع، وتغيب عن آخر 4 مباريات للريال في الليجا، ضد بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس وريال سوسيداد، بجانب غيابه عن منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي.

لكن بيلينجهام تعافى من الإصابة بشكل أسرع من التوقعات، وبات لائقا للمشاركة في المباريات.

أما أوريلين تشواميني، فكان يشكو إصابة في قدمه اليسرى، لذا تم استبعاده فقط من مباراة ريال سوسيداد.

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