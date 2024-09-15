الكتلة الديمقراطية تعقد اجتماعاً مهماً بالقاهرة

الكتلة الديمقراطية تحي نضالات القوات المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين

الكتلة الديمقراطية تدين انتهاكات المليشيا بقصف المدنيين في الفاشر وسنار وارتكاب الجرائم ضد الشعب

الكتلة الديمقراطية

تعميم صحفي

عقدت لجنة الاتصال السياسي بالحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية اجتماعاً مهماً الاحد الخامس عشر من سبتمبر الجاري بالقاهرة برئاسة الحاكم مني اركو مناوي رئيس لجنة الاتصال السياسي وحضور عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية،

استمع الاجتماع لاحاطة سياسية حول اللقاءات التي شاركت فيها الكتلة الديمقراطية في سويسرا ومؤتمر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا و لقاء المبعوث الأمريكي توم بيريلو ؛

الكتلة الديمقراطية تدين القصف العشوائي الذي تمارسه مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في الفاشر وسنار وعدد من الاماكن الاخرى وتندد بهجوم المليشيا على القوافل الانسانية والتجارية في الفاشر وجنوب كردفان -جبال النوبة والجزيرة وسنار؛

الكتلة الديمقراطية تشيد بموافقة الحكومة السودانية فتح معبر ادري لتخفيف المعاناة على الضحايا واستنكر الاجتماع صمت القوى الدولية تجاه قطع المليشيا للاعانات الانسانية واكد على ضرورة الضغط لفتح المسارات الاخرى خاصة طريق كوستي الابيض كادوقلي، والأبيض النهود، الابيض النهود الفاشر حتى تصل الاغاثة لكل المتضررين؛

الكتلة الديمقراطية تحيّ انتصارات وبسالة وصمود القوات المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين وعموم القطاعات الشعبية، كما تؤكد كامل تضامنها مع المواطنين النازحين واللاجئين والمتضررين من السيول والفيضانات؛

الكتلة الديمقراطية تشيد بالحراك الجماهيري للسودانيين بالمهجر والاحتشاد امام مقر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف ويوجه جماهيره بالخارج بتفعيل الديبلوماسية الشعبية بالضغط على نواب البرلمانات الغربية لادانة المليشيا؛

اوصى الاجتماع بمتابعة مخرجات اجتماع اديس ابابا حول الحوار السوداني السوداني الشامل وصولاً لحل مستدام؛

تقدم الاجتماع بتوصية للهيئة القيادية للكتلة الديمقراطية بالانعقاد لتطوير القضايا التنظيمية والسياسية في الكتلة الديمقراطية؛

د. محمد زكريا فرج الله

الناطق الرسمي

قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية

١٥ سبتمبر ٢٠٢٤م