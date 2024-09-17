تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان الشريف حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطفت المطربة الجماهيرية قلوب المتابعين خلال ظهورها في حفل غنائي أحيته مؤخراً بإحدى دول الخليج وفقاً لما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/471105032303022 وظهرت إيمان الشريف, وهي تتبادل الضحكات مع أحد الحاضرين الحفل, وسط تجاوب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي علق متغزلاً ومعجباً بضحكات المطربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تخطف قلوب المتابعين بوصلة ضحك جميلة أثناء إحيائها لحفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.