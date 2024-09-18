والي الخرطوم يتفقد دار إيواء المبدعين ببورتسودان ويتعهد بتوفير حياة تليق بهم

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمدينة بورتسودان مركز إيواء المبدعين في مجالات الموسيقى والدراما والتشكيليين الذين أُجبرتهم المليشيا المتمردة على مغادرة ولاية الخرطوم قسراً وتفرقوا في شتى البقاع. وشهد اللقاء لحظات أليمة استرجع الفنانون فيها تجاربهم الاليمة مع ممارسات المليشيا وقوبلت زيارة الوالي بحفاوة شديدة اكد خلالها والي الخرطوم حرص الولاية على تفقد احوال المبدعين الذين توقف نشاطهم جراء الحرب وأثرت على أحوالهم المعيشية

وتعهد الوالى بالتواصل مع وزير الثقافة والاعلام الاتحادي ووالى ولاية البحر الاحمر لدعم المركز وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة التي تليق بمن وهبوا حياتهم من أجل ادخال السعادة على السودانين عبر أعمال فنية خالدة ودعا الوالى المبدعين بالعزم على تجاوز محنة الحرب وإنتاج أعمال فنية يحتاجها الوطن في الظرف الراهن.

من جانبه رحب الدرامى والمخرج الأستاذ ربيع يوسف مدير دار الايواء بزيارة والى الخرطوم لشريحة مهمة من المجتمع السودانى عانت كثيراً من تعديات المتمردين الغير أخلاقية مؤكدا وقوف الفنانين مع معركة الكرامة وقال : الوطن يحتاجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشيدين بجهود حكومة الولاية بدعم المتاثرين من الحرب .

إعلام ولاية الخرطوم