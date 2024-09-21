شهدت إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, حفل زواج فريد من نوعه اهتمت به مواقع التواصل السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول الفنان السوداني الشاب عثمان بشة وهو يغني وسط تفاعل العريس الأمريكي الذي حمل “المايك” وقدم أغنية خاصة لعروسته. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن العروس فتاة سودانية مقيمة مع أسرتها بالعاصمة المصرية القاهرة التي شهدت حفل الزواج. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فإن الجنس اللطيف كان حاضراً في التعليقات, حيث كتبت إحداهن ساخرة: (شيخك قوي يا بنتنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنان “بشة”.. زواج مواطن أمريكي من فتاة سودانية بالقاهرة.. العريس يغني لعروسته والجنس اللطيف يسخر: (شيخك قوي يا بنتنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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