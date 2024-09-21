بحضور آيت عامر .. تامر حسني يشكر أصدقائه على حضور افتتاح مطعمه: «إخواتي وأعز الناس»

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه الشكر لأصدقائه، بعد حضورهم في افتتاح المطعم الجديد الخاص به، وشقيقه.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك» مجموعة صور من افتتاح المطعم الخاص به، وعلق عليها قائلًا: «نورتوني أنا وأخويا يا أعز الناس».

وحضر افتتاح المطعم عدد كبير من الفنانين بينهم هنا الزاهد، آيتن عامر، إمام عاشور، على ربيع، طارق الإبياري، باسم سمرة، وغيرهم من الفنانين.

ومؤخرًا، وجه الفنان تامر حسني لجمهوره الشباب، رسالة دعم وكشف لهم عن سبب استمراره في تأليف وتلحين أغانيه.

وكتب عبر حسابه بموقع «انستجرام»: «زمان وأنا ببدأ حياتي مكنتش ناوي إني أصمم أكتب أغانيا وألحنها عملت أول لحن في حياتي لأغنيه إسمها راحت حبيبتي في ألبوم تامر وشيرين وإنتوا عارفين الألبوم ده».

وتابع: «إزاي نجح وكل أغانيه نجحت وكانت الأغنيه كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد طلع صحفي ينتقدني وكتب هو أنت لحقت تنجح عشان تلحن … فسألت نفسي هو كتب كده ليه مع إن الأغنيه من أنجح أغاني الألبوم وأكتر اغنيه ساعتها أثرت في الشباب ،، فسألت هو مين الصحفي ده طلع صاحب مطرب معين فعرفت إنه يمكن يكون غيران شويه وخلاص».

المصري اليوم