أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة صاحبتها ردود أفعال ساخرة وغاضبة من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يقود صف لنساء وفتيات سودانيات ويقدمن معهن فواصل من الرقص المثير خلال إحدى الحفلات. ولفتت سيدة “منقبة” الأنظار برقصاتها المثيرة رغم ارتدائها للنقاب, جمهور مواقع التواصل وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة أبرزها: (دا التعلمجي البعلم النسوان الرقيص ولا شنو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. إحداهن “منقبة”.. شاب يقود صف لنساء وفتيات سودانيات ويقدم معهن فواصل من الرقص المثير وساخرون: (دا التعلمجي البعلم النسوان الرقيص ولا شنو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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