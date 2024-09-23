إتفاق لإنشاء مصفاة للذهب بعطبرة بطاقة إنتاجية تفوق 200 كيلو في اليوم

وقّعت وزارة البنى التحتية بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل، اليوم الاثنين، اتفاقاً مع شركة مصفاة السودان للذهب على عقد الخدمات الاستشارية الهندسية لإنشاء شركة مصفاة السودان للذهب بعطبرة.

وشملت بنود العقد الذي وقع عليه وزير البنى التحتية مهندس سمير سعيد ممثلاً للوزارة ومهندس عبد الحبيب ابو القاسم المدير العام للشركة، إكمال إنفاذ المشروع خلال 6 أشهر بطاقة إنتاجية تفوق الـ200 كيلو في اليوم كمرحلة أولى قابلة للزيادةخلال العام التالي.

وأشار وزير البنى التحتية سمير سعيد لأهمية قيام المصفاة بنهر النيل في دعم الاقتصاد الوطني. وأبان ان العقد يضع الوزارة كاستشاري للقيام بأعمال الدراسة والتصميم والإشراف والمتابعة لمشروع تشييد المصفاة.

وأكد المدير العام للمصفاة مهندس عبد الحبيب ابو القاسم، أهمية قيام المصفاة بالولاية، وقال إن المشروع سيكتمل خلال 6 أشهر. صحيفة السوداني

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