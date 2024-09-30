العطا .. مساعد القائد العام يتفقد الخطوط الامامية بمدينة بحري

تفقد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *ياسر عبد الرحمن حسن العطا* الخطوط الامامية منطقة الكدرو بمدينة بحري بولاية الخرطوم يرافقه نائب مدير جهاز المخابرات العامة ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية .

حيث كان في إستقبالهم قائد منطقة الكدرو و قادة الوحدات و المتحركات

ونقل سيادته تحيات رئيس و أعضاء مجلس السيادة وهيئة القيادة .

من جانبه رحب قائد منطقة الكدرو العسكرية بالوفد مؤكداً إستعدادهم للقيام بتوجيهات القيادة حتى تحقيق النصر .

و حيا سيادته خلال الزيارة الضباط والصف والجنود من خلال طوافه على المواقع المتقدمة وسط روح معنوية عالية .