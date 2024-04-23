تكنولوجيا: هاتف HMD Pulse قد يصل خلال هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD Global مؤخرًا أنها ستبدأ في تصنيع الهواتف الذكية تحت علامتها التجارية الخاصة بعد سنوات عديدة من الإصدارات تحت علامة Nokia التجارية.

سيكون أحد الهواتف الذكية التي تحمل علامة HMD، إن لم يكن الأول، هو Pulse، والذي تم تسريبه على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي ذلك الوقت كنا نظن أنه سيصل في شهر يوليو، ولكن اتضح أنه قد يصل في وقت أقرب من ذلك بكثير، اي هذا الأسبوع، في الواقع.

وهذا وفقًا لقائمة تم حذفها الآن من قبل شركة التجزئة الفنلندية Gigantti، والتي قامت بتزويد الهاتف بالمواصفات والسعر أيضًا؛ 179 يورو. ليس ذلك فحسب، بل كان للقائمة أيضًا تاريخ إصدار: 24 أبريل.

من الواضح أنه تم وضع القائمة في وقت مبكر جدًا عن طريق الخطأ، ولكن من غير الواضح ما إذا كان تاريخ الإصدار دقيقًا أم لا؛ سنكتشف ذلك قريبًا.

على أي حال، أكدت القائمة مواصفات الهاتف. سيحتوي HMD Pulse على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720 × 1480 بكسل ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T606 SoC، مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت.

ستكون سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سيكون هناك مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة. وسيتم تشغيل الهاتف بنظام Android بالطبع، ولكن لسوء الحظ لم تكن القائمة أكثر تحديدًا. لذلك نأمل أن يكون Android 14.

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