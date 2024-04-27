تكنولوجيا: منصة Threads تعمل على توسيع مرشحات الكتم لتغطية المخطط الزمني والبحث والملفات الشخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، على Threads أن الشركة تعمل على توسيع مرشحات الكتم على أجزاء أكبر من التطبيق أكثر من ذي قبل.

تسمى هذه الميزة “الكلمات المخفية“، وقد تم تطبيقها حتى الآن فقط على المشاركات الموجهة إليك، لذلك يمكنك فقط تجاهل كلمات أو عبارات معينة من الظهور في ردودك.

بدءًا من اليوم، تم توسيع الميزة لتشمل يومياتك وبحثك وملفاتك الشخصية والردود التي تراها ضمن المنشورات الأخرى.

الكلمات المخفية هي مجرد مرشح الكتم. أضف كلمة أو عبارة أو حتى رمزًا تعبيريًا إلى القائمة، وسيقوم التطبيق بإخفاء أي منشور يحتوي على هذه الكلمة او الزمر.

وبصرف النظر عن السماح لك بإدارة قائمة مخصصة، يقوم التطبيق أيضًا تلقائيًا بتصفية المنشورات التي تحتوي على كلمات معينة، على الرغم من أنه يمكنك تعطيل هذا السلوك من الإعدادات.

وكشف موسيري أيضًا أن الشركة تعمل على المزيد من أدوات الإشراف. سيتمكن المستخدمون قريبًا من تحديد من يمكنه الاقتباس منهم، مما قد يقطع شوطًا طويلًا في تقليل الاهتمام والمضايقات غير المرغوب فيها. ستتمكن أيضًا من تجاهل الإشعارات على منشوراتك، بحيث لا يزال بإمكانك الاستمرار في تلقي الإشعارات الأخرى باستثناء تلك الواردة من المنشورات التي تحددها.

أصبحت ميزة الكلمات المخفية الموسعة متاحة الآن لجميع المستخدمين.

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