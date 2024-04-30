تكنولوجيا: تحديث Android 15 يجلب ميزة مشاركة الموسيقى عبر “Bluetooth Auracast”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تحديث Android 15 القادم من جوجل ميزة مشاركة الموسيقى عبر ميزة “Auracast” ومعايير البلوتوث LE للصوتيات.

قد ترغب في مشاركة أفراد العائلة أو الأصدقاء الموسيقى أو الأفلام أو أيضاً قوائم التشغيل أثناء الرحلات أو عند السفر، إلا أن تقنية البلوتوث الحالية تعيق عملية البث لأكثر من جهاز دفعة واحدة، حيث يتم بث الموسيقى لجهاز واحد في كل مرة.

وتقدم معايير “Bluetooth LE Audio” مع ميزة “Auracast” في تحديث Android 15 دعم لبث الموسيقى لأكثر من جهاز في نفس الوقت، حيث تتيح ميزة Auracast بث الموسيقى أو الأفلام للأجهزة القريبة عبر تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة.

وتختلف آلية عمل الميزة الجديدة عن تقنية البلوتوث التقليدية، حيث لا تتطلب ميزة Auracast الإقتران بين المصدر والأجهزة المستقبلة في البداية، كما يعمل هاتف المستخدم كجهاز راديو يعمل على بث الصوتيات بينما تعمل الأجهزة الأخرى على إلتقاط هذه الصوتيات بسلاسة.

ومن المقرر أن تدعم تقنية “Auracast” بث الصوتيات للأجهزة القريبة، ولقد إستعرض التقرير آلية عمل الميزة في نظام تشغيل Android 15، حيث يعمل المستخدم على فتح الإعدادات ومنها فتح الأجهزة المتصلة، وإختيار تبويب تفضيلات الإتصال ومن ثم بدء مشاركة الصوتيات.

ويوضح التقرير إمكانية تعيين إسم للمستخدم وكلمة مرور لتحديد الأجهزة المصرح لها بمشاركة الموسيقى للإنضمام للبث بسلاسة.

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