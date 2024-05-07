تكنولوجيا: أجهزة لوحية وحواسيب محمولة جديدة وأكثر: هواوي تعرض تشكيلات رائعة في حدث إطلاق المنتجات المبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، 7 مايو 2024م: عرضت هواوي سلسلة من المنتجات الجديدة المثيرة في حدث إطلاق المنتجات المبتكر الذي أُقيم في السابع من مايو. أُقيم الحدث في فندق أتلانتس ذا رويال في دبي، وقد حضر الحدث مئات الصحفيين وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة ومسؤولين عاليي المستوى من مختلف أنحاء العالم. تتضمن المنتجات الجديدة ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، وجهاز HUAWEI MateBook X Pro، وجهاز HUAWEI MateBook 14، المدعومة بأحدث معالجات سلسلة إنتل ألترا، وسماعات HUAWEI FreeBuds 6i، وجهاز HUAWEI MatePad 11.5”S. كما قدمت هواوي ألوانًا ونسخًا جديدة من منتجاتها القابلة للارتداء الشهيرة.

عدّ حدث إطلاق المنتجات هذا هامًّا بشدّة للعلامة التجارية، حيث إنه أول حدث دولي لهواوي بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، مما يتضمن إطلاقات متزامنة لعدة منتجات أجهزة مبتكرة عبر الأسواق. كما قامت الشركة بالكشف أيضًا عن تطبيق ذاتي التطوير تحت اسم GoPaint. تعقد هواوي حدثًا آخرًا في دبي في اليوم الذي يلي مباشرة حدث إطلاق المنتجات المبتكرة. تحت عنوان “عالم يبعث على البهجة – 12 عامًا من تصوير هواوي”، سيحتفل هذا الحدث بمساهمة هواوي في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف المحمولة.

HUAWEI WATCH FIT 3

آخر إضافة لساعات هواوي الذكية، ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، هي ساعة قابلة للارتداء أنيقة وعصرية تتميّز بجسم رقيق للغاية، وتصميم مربع حديث، وشاشة واسعة بقياس 1.82 بوصة. وتعد هذه الساعة الذكية الجديدة بتحويل طريقة مراقبة الصحة والبقاء على اتصال والتعبير عن أسلوبك الشخصي. يبلغ سمك الساعة بشكل لافت 9.9 ملم ووزنها فقط 26 جم (بدون الحزام)، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.

كما تمتاز WATCH FIT 3 بمجموعة من الميزات المتقدمة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك متعقب النوم القائم على تقنية HUAWEI TruSleep™ 4.0 الجديدة والإصدار المطوّر من خاصية مراقبة الصحة HUAWEI TruSeen™ 5.5، الذي يضمن قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب وتحليل فعّال لأداء التمرين والصحة اليومية.

أصبحت ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 متاحة للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 579 ريال سعودي، وسوف يحصل العميل على FreeBuds SE 2 بقيمة 189 ريال من خلال متجر هواوي عبر الإنترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية.

HUAWEI MateBook X Pro

جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد هو عبارة عن محطة عمل خفيفة الوزن، حيث يبلغ وزنه فقط 980 جرامًا، ويتميّز بأداء رائد في فئته، مما يمثل تقدمًا في تصميم وأداء الحاسوب المحمول خفيف الوزن بشدة. تم صنع جسم الحاسوب المحمول من سبيكة المغنيسيوم مع لمسات نهائية ناعمة على الجلد مما يجعله مقاومًا للخدوش والبصمات. كما أنه يتميّز MateBook X Pro بمعالج Intel® Core™ Ultra الجيل الأحدث.

تتميّز بشاشة OLED مرنة بقياس 14.2 بوصة بدقة 3.1K ، توفر تجربة بصرية غامرة بوضوح وحيوية لا تضاهى. بفضل بطارية سعتها 70 واط ووضع الشحن السريع بقوة 90 واط، يمكنك العمل لمدة ساعتين كاملتين بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط. وبفضل تقنية 3D Metaline Antenna المتقدمّة من هواوي، ستتمتع باتصالات Wi-Fi سريعة وثابتة حتى إلى مسافة تصل إلى 330 مترًا.

سيكون جهاز HUAWEI MateBook X Pro متاحًا قريبًا للشراء عبر متجر هواوي عبر الإنترنت، وبعض تجاز التجزئة المعتمدين في السعودية، بدءاً من سعر 6999 ريال سعودي. وللطلبات المبكرة سيحصل العميل على MatePad Air، و FreeBuds Pro 2، و MateDock 3 بقيمة 3197 ريال. وهو متوفر في ثلاثة خيارات ألوان أنيقة: الأزرق موراندي، والأسود، والأبيض.

HUAWEI MateBook 14

جهاز HUAWEI MateBook 14 هو جهاز حاسوب شخصي ذكي من الجيل القادم يتميّز بشاشة OLED عالية الجودة بدقة 2.8K ، وجسم خفيف الوزن ورقيق، وتصميم عصري، ويأتي بلون أخضر جديد ومميّز. توفر هذه الشاشة المذهلة دقة عالية ونطاق ألوان واسع وسطوع عالي وحماية العين القوية.

يتمتع جهاز HUAWEI MateBook 14 بتصميم وحرفية رائعة يرثها من النماذج السابقة لـ MateBook. يتم بناء جسم من سبيكة الألومنيوم لتحمل مخاطر الحياة اليومية بينما يظل محمولًا بشكل لا يصدق، حيث يبلغ وزنه فقط 1.31 كجم وسمكه فقط 14.5 ملم. تحت مظهره الأنيق، ويمتاز MateBook 14 بأداء قوي بفضل معالج Intel® Core™ Ultra الجيل الأول ونظام مروحة Shark fin مزدوج لتبديد الحرارة بكفاءة. بشحنة كاملة، يمكن لـ MateBook 14 دعم تشغيل ما يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مما يوفر استخدامًا حقيقيًا طوال اليوم.

سيكون جهاز HUAWEI MateBook 14 متاحًا قريباً للشراء من خلال متجر هواوي عبر الإنترنت، وبعض تجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 4099 ريال سعودي.

HUAWEI MatePad 11.5″S

يعيد جهاز HUAWEI MatePad 11.5″S تعريف شاشات الأجهزة اللوحية مع شاشته المبتكرة من الجيل الجديد PaperMatte Display. تتميز هذه الشاشة الرائعة بدقة عرض FullView HD بقياس 11.5 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87%، ودقة تبلغ 2800 × 1840 بكسل، ونطاق ألوان P3 الواسع لجودة بصرية استثنائية. إنها الرائدة في الصناعة في محاكاة الشعور بالورق للقراءة والكتابة، مع الحماية المدمجة للعين.

تم صنع شاشة PaperMatte Display بدقة باستخدام عملية متعددة الطبقات على نطاق نانومتري. يقلل من التوهج، وينبعث منها ضوء ناعم وصديق للعين، ويقلل من انعكاس الشاشة إلى 2% فقط.

يعمل MatePad 11.5″S بشكل مثالي مع HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي، وكلاهما يتميّز بتقنية NearLink.

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad 11.5”S في المملكة العربية السعودية قريباً من خلال متجر هواوي عبر الانترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 1699 ريال سعودي.

HUAWEI FreeBuds 6i

تتميز HUAWEI FreeBuds 6i بمؤشر ANC 3.0 ديناميكي ذكي متقدم لإلغاء الضوضاء بسلاسة. يقوم بناء النموذج في الوقت الفعلي وخوارزمية متقدمة بتحسين ANC بسلاسة لـ 34 سيناريو مختلفًا. تتميز سماعات الأذن بمحفّز مغناطيسي فائق 11 ملم، مصمم لتقديم صوت جهير مبهج ومثقل مع مستويات منخفضة مدوية تصل إلى 14Hz. وهي تدعم الترميز الصوتي LDAC HD وقد حصلت على شهادة Hi-Res Audio Wireless. مع إيقاف تشغيل خاصية ANC، تحصل على ما يصل إلى 35 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن، و 8 ساعات على كل سماعة أذن. حتى مع تشغيل ANC، يمكنك الاستمتاع بـ 20 ساعة من التشغيل الكلي مع العلبة و 5 ساعات على كل سماعة أذن.

ستكون سماعات HUAWEI FreeBuds 6i متاحة في المملكة العربية السعودية قريباً من خلال متجر هواوي عبر الانترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 369 ريال سعودي.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

تم استلهام تصميم ساعة HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition من فوهات دي لافال لمحركات الصواريخ، التي تساعد على تسريع الصواريخ إلى سرعات فائقة صوتية، مما يدفعها إلى الفضاء. دمجت هواوي التيتانيوم ذو اللمعان الناصع من الدرجة الفضائية وحلقة سيراميكية باللونين الأحمر والأسود في تصميم الساعة الجديد. الحلقة ذات الفكرة المميزة والوجه الحصري للساعة LAVAL يكملان مظهر ساعة HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition.

علاوة على ذلك، تمت ترقية الساعة لدعم Health Glance 2.0، والتي تتضمن ميزات صحية ذكية محسّنة. مجهزة بتقنية HUAWEI TruSeen™5.5+، ستمنح المستخدمين الآن الوصول إلى قراءات أكثر دقة لمعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم.

ستكون ساعة HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition متاحة قريباً في المملكة العربية السعودية من خلال متجر هواوي عبر الانترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 2599 ريال سعودي.

لون أخضر جديد لساعة HUAWEI WATCH GT 4

تقدم هواوي لون أخضر جديد لساعة HUAWEI WATCH GT 4. تتميز هذه النسخة بسوار مبهج مستوحى من فصل الربيع مع لون أخضر جديد ونقوش أوراق ناعمة. اللون الأخضر البسيط واللمسات الطبيعية، يخلق مظهرًا نقيًا ومفعمًا بالحيوية وأنيقًا بشكل فريد.

ستكون ساعة HUAWEI WATCH GT 4 متاحة في المملكة العربية السعودية قريباً من خلال متجر هواوي عبر الانترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 799 ريال سعودي.

HUAWEI FreeClip

سماعات HUAWEI FreeClip، التي تم إطلاقها في الأصل بألوان الأرجواني والأسود، متوفرة الآن أيضًا بلون جديد كليًا وهو البيج. تقدم هذه النسخة البيجية مظهرًا محايدًا مستوحى من لون الرمال لخط FreeClip. صُممت بمواد حريرية تنساب بسهولة عبر بشرتك، النسخة ذات اللون البيج لطيفة على العينين وناعمة الملمس. أضافت هواوي أيضًا تحكمًا جديدًا بالتمرير باللمس إلى FreeClip يتيح للمستخدمين التمرير لأعلى أو لأسفل على الجسر لتعديل مستوى الصوت بسهولة.

ستكون النسخة باللون البيج من HUAWEI FreeClip متاحة في المملكة العربية السعودية قريباً من خلال متجر هواوي عبر الإنترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 699 ريال سعودي.

GoPaint: تطبيق الرسم الخاص جدًا من هواوي

أطلقت هواوي أيضًا تطبيق GoPaint المطور ذاتيًا في هذا الحدث. يتميز بأكثر من 100 فرشاة افتراضية مختلفة ولمسات واقعية، مما يمنح المستخدمين لوحات قماشية واقعية وطبيعية للرسم عليها. يدعم GoPaint عددًا كبيرًا من الطبقات، ووقت انتقال منخفض، ومعدل إطار مرتفع للاستجابة الفورية لضربات الفرشاة التي توفر تجربة إبداعية أصيلة. سيحتوي GoPaint على مجموعة كاملة من البرامج التعليمية لمساعدة المستخدمين على إتقان الأدوات داخل التطبيق.

تعمل خدمة HUAWEI Care+ على حماية جهازك من خلال خدمات متعددة، بما في ذلك الحماية من الأضرار العرضية، حتى تتمكن من راحة البال. بالنسبة للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية، نقدم خدمة استبدال البطارية. لمزيد من أنشطة الخدمة، مثل HUAWEI Service Carnival وHUAWEI Service Day، يرجى متابعة أخبارنا.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 25.1٪ من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.

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