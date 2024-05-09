تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم Realme GT 6T برقاقة Snapdragon 7+ Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة هواتف GT 6 في السوق الهندي قريباً، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Realme GT 6T ينطلق برقاقة Snapdragon 7+ Gen 3.

أكد الإعلان التشويقي الذي نشر من Realme اليوم على أن هاتف Realme GT 6T سيكون أول إصدار في الهواتف الذكية ينطلق بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 في السوق الهندي.

ولقد سجل هاتف Realme GT 6T في قاعدة بيانات AnTuTu عدد 1.5 مليون نقطة ليكون الإصدار الأول من السلسلة بهذا المستوى في الآداء.

ولقد أكدت Realme على أن هاتف Realme GT 6T يتكامل مع رؤية الشركة في تعزيز الإبتكار في التصميم، مع دفع أعلى جودة في هواتفها الذكية لإرضاء المستخدمين.

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