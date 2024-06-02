تكنولوجيا: ‏Phone Link لنظام أندرويد قد يحصل على ردود نصية يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمتع هواتف Samsung Galaxy الذكية بميزة الردود النصية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفعل مع Galaxy AI، ولكن يمكننا أن نتوقع متابعة المزيد من المنصات والأجهزة. على سبيل المثال، أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows 11.

فقد أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview، والذي يحتوي على بعض تحديثات Copilot.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن Copilot هو مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وهو يجيب على منصات مثل ChatGPT و Gemini AI. على هذا النحو، فإن ميزاته هي نفسها تقريبًا.

يمكنك أن تطلب منه إعادة كتابة الجمل، والعثور على مقالات حول مواضيع محددة، والمزيد. ومع تحديث Windows 11 الجديد، تريد مايكروسوفت تقديم ميزة تسمى “الردود المقترحة” على تطبيق Phone Link لنظام أندرويد.

يتيح لك ذلك توصيل هاتف ذكي (غالبًا هواتف سامسونج الذكية) بجهاز حاسب يعمل بنظام Windows 11، مما يسمح لك بالوصول إلى تطبيقات معينة على هاتفك.

ومع التحديث، ستتمكن من الحصول على ردود تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الرسائل النصية.

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