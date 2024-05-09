تكنولوجيا: هاتف Moto G Stylus 5G (2024) ينطلق بتحسينات في قلم Stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا هاتف Moto G Stylus 5G (2024) اليوم بتحسينات في تصميم وآداء قلم Stylus، على أن يتوفر الهاتف بسعر 400 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Moto G Stylus 5G (2024) بشاشة pOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 240 Hz ونسبة سطوع 1200-nit.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم موتورولا هاتف Moto G Stylus 5G (2024) بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً ينطلق الهاتف بكاميرة صوتية مزدوجة بنظام ستريو، كما يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر ينطلق هاتف Moto G Stylus 5G (2024) بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

كما يتميز الهاتف بأبعاد 162.56 في 74.752 في 8.295مم، ووزن 190 جرام، وينطلق بنظام تشغيل Android 14، واثنان من الإختيارات في الألوان تشمل الذهبي والأحمر، على أن يتوفر الهاتف بسعر 400 دولار بدءاً من 30 من مايو عبر متجر الشركة على شبكة الإنترنت.

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