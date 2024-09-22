شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا بالكويت يوم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير النجم عمرو دياب إلى الكويت بعد غدٍ الإثنين، لإحياء حفل غنائي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر على مسرح أرينا الكويت وبهذا الحفل يفتتح الهضبة عمرو دياب حفلات "موسم الكويت" ويقدم دياب فاصلاً من أغانيه التى يعشقها جمهوره منه في كل مكان أبرزها "يانا يا لاء" و"لو اتساب" ادام مرايتها، برح الحوت، هى عاملة ايه دلوقتى، متخافيش، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، شكرًا من هنا لبكرة، هتتدلع، وياه وغيرها من الأغاني.

يذكر أن برنامج Kalimba المتخصص في الموسيقى الأفريقية على راديو Câmara البرازيلي حلقة مدتها ساعة للهضبة عمرو دياب بعنوان "السوبر ستار المصري عمرو دياب".

وتضمنت الحلقة عرضًا تاريخيًا لمسيرة عمرو دياب، وتم خلالها تشغيل مجموعة من أغانيه مثل "يا طريق"، "تملي معاك"، "وحشتيني"، "ولا على باله"، "الله على حبك أنت"، "يا أجمل عيون"، "أول كل حاجة"، "وياه"، "مدي إيدك"، "قلبي اتمناه"، و"حلوة الأيام".

العرض أشار إلى أن عمرو دياب هو النجم الأبرز في مصر وأهم نجوم البوب المصري، وتم استعراض تاريخه في إصدار ألبوم جديد كل عام، وأغانيه التي تتنوع بين العاطفية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركاته في الحملات الإعلانية والأفلام.

وتحدثت الحلقة أيضًا عن بعض أنواع الموسيقى التي تميز بها الهضبة خلال مسيرته، ومنها الـ Romantic Pop، و R'n'B، وDance، وTechno.

كما تطرقت الحلقة إلى نشأته في بورسعيد، وعمل والده في قناة السويس، ودراسته للموسيقى في أكاديمية الفنون.

وتم الإشارة إلى بداية مشواره الفني بألبومه الأول "يا طريق" عام 1983، والنجاحات المتتالية التي حققها منذ ذلك الحين والتي كان لها صدى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخصص فيها راديو برازيلي حلقة عن عمرو دياب، حيث خصص راديو CBN البرازيلي حلقة الصيف الماضي عن عمرو دياب بعنوان "مصر وموسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب" في برنامج Sala de Música.