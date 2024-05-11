تكنولوجيا: جهاز ASUS ROG Ally يصل في 2 يونيو مع ترقية البطارية وتغييرات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز ASUS ROG Ally العام الماضي. والآن، أكدت الشركة التايوانية وجود نسخة محسنة من جهاز الالعاب المحمول من الجيل الأول.

سيكون الاصدار القادم هو ROG Ally X وسيتم الإعلان عنه في أوائل الشهر المقبل. وقد تم مشاركة بعض التفاصيل المثيرة حول جهاز الالعاب المحمول القادم مع موقع The Verge. تابع القراءة لمعرفة كل شيء أدناه.

سيتم إطلاق ASUS ROG Ally X في 2 يونيو، وقد تم التأكيد على أنه يحتوي على تغييرات من حيث عمر البطارية والذاكرة العشوائية (RAM) وذاكرة SSD والمنافذ والتغييرات المادية والمزيد من قابلية الإصلاح.

ربما يكون أكبر تغيير في ASUS ROG Ally X هو وحدة البطارية، حيث انها ستوفر زيادة هائلة في سعة البطارية وهي تزيد عن 30 إلى 40 بالمائة.

كان لدى جهاز Ally الأصلي مساحة أكبر لحزمة بطارية أكبر. ولقد شهدت الشركة كيف يقوم المستخدمون بربط البطاريات الخارجية العملاقة بجهاز الالعاب المحمول.

وكشفت ASUS أن ROG Ally سيحتوي على أكثر من 16 جيجابايت من سعة الذاكرة العشوائية الموجودة في الجيل الحالي بحيث يمكن تخصيصها لوحدة معالجة الرسومات دون التأثير على النظام.

تحصل فتحة SSD أيضًا على ترقية من M.2 2230 إلى M.2 2280 مما يعني أنه يمكن للمستخدمين توصيل محركات أقراص أكبر. وقامت الشركة أيضًا بنقل قارئ بطاقة SD بعيدًا عن المبدد الحراري.

سيكون ASUS ROG Ally X أيضًا أكثر ملاءمة للإصلاح مع وحدات عصا التحكم المعاد تصميمها القابلة للتبديل. وستكون هناك قبضات منقحة ومنصات D ومشغلات معدلة قليلاً.

سيكون وزن الجهاز المحمول القادم أثقل قليلاً بسبب حزمة البطارية الأكبر، كما انه سيكون متاح أيضًا باللون الأسود.

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