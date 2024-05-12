شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميزة النسخ بالذكاء الاصطناعى فى أبل تسمح لك برؤية المذكرات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لخطط أبل الخاصة بالذكاء الاصطناعي على أيفون أن توفر النسخ في الوقت الفعلي لتطبيقات المذكرات الصوتية والملاحظات، وفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider.

ومن المتوقع أن تصل الميزة الجديدة مع نظام التشغيل iOS 18، وستسمح لك برؤية نسخة جارية من تسجيلاتك الصوتية في أي من التطبيقين.

وعلى الرغم من أن تطبيق Notes لا يتيح لك حاليًا تسجيل الصوت، إلا أن هناك شائعة منفصلة من أبلInsider تشير إلى خطط أبل لإضافة هذه الإمكانية في iOS 18 أيضًا.



ويبدو النسخ الصوتي في أي من التطبيقين مفيدًا بشكل خاص للطلاب أو الصحفيين، الذين يمكنهم توفير الوقت في نسخ محاضرة أو مقابلة مطولة، ويجب أن يكون مفيدًا أيضًا لأي شخص يريد فقط إلقاء نظرة سريعة على مذكراته الصوتية دون الحاجة إلى الاستماع إلى تسجيلاته.

أما بالنسبة للملاحظات، فيُقال إن شركة آبل تخطط لتجاوز التدوين عن طريق إضافة ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تضيف الشركة خيارًا لإنشاء ملخص نصي للصوت المسجل، وفقًا لتقارير Apple Insider .

وتقدم خدمات النسخ الصوتي مثل Otter ميزات مماثلة، ولكن وضع الإمكانية مباشرة على أيفون يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث.

وخلال مكالمة الأرباح في وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، على أن ميزات الذكاء الاصطناعي للشركة سيكون لها "تركيز ثابت على الخصوصية.

وتشير الأوراق البحثية الخاصة بشركة أبل إلى أن الشركة ستقوم بمعالجة طلبات الذكاء الاصطناعي البسيطة مباشرة على أيفون، بينما ترسل طلبات أكثر تعقيدًا إلى خادم طرف ثالث.

والملاحظات والمذكرات الصوتية ليست التطبيقات الوحيدة التى يُشاع أنها تحصل على معالجة الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل iOS 18، وتشير تقارير أخرى إلى أن شركة آبل تخطط لتقديم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى Siri، والتي يمكنها في النهاية تحليل وتلخيص النصوص في تطبيق الرسائل، وقد يضيف أيضًا ميزة تلخيص صفحات الويب الجديدة داخل Safari.