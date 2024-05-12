شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق شحن AirPods لاسلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حالة الرغبة فى شحن Airpods لاسلكيًا، هذا يعتمد على نوع الحالة لديك بالنسبة للجيل الأول من AirPods، إذا كان لديك AirPods 3 أو AirPods Pro، فإن جميع الإصدارات تأتي مع علبة شحن لاسلكية، بما في ذلك أحدث إصدار من USB-C AirPods Pro 2.

استخدم شاحنًا لاسلكيًا

إذا كان لديك علبة شحن لاسلكية، فستحتاج إلى شاحن لاسلكي بمعيار Qi ، والخبر السار هو أن معظم أجهزة الشحن اللاسلكية في السوق تستخدم معيار Qi، لذلك يمكنك اختيار الطراز الذى تريده.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل حافظات شحن AirPods 3 وAirPods Pro 2 مع شاحن Apple Watch.

الخطوة 1: بمجرد حصولك على لوحة شحن لاسلكية، قم بتوصيلها بمأخذ التيار ثم ضع حافظة AirPod الخاصة بك عليها مباشرة مع توجيه الضوء الأمامي/المؤشر إلى الخارج. يجب أن تكون قادرًا على معرفة متى يبدأ شحن العلبة لأن ضوء المؤشر سيضيء ويظل مضاءً.

إذا كنت تتساءل، "كيف يمكنني شحن علبة AirPods Pro اللاسلكية الخاصة بي؟" لا تقلق: تنطبق كل هذه الخطوات بالتساوي على AirPods Pro، على الرغم من اختلاف تصميم العلبة قليلاً.

الخطوة 2: شاهد ضوء حالة الشحن لمزيد من المعلومات

تحتوي كل علبة AirPods على مؤشر أو مصباح حالة يمكنه إطلاعك على حالة الشحن. بالنسبة لعلبة الشحن الأصلية غير اللاسلكية، يوجد مصباح الحالة بالداخل، لذا سيتعين عليك فتحه، تحتوي جميع الحافظات الأخرى على ضوء الحالة من الخارج، في مقدمة العلبة.

عندما يضيء ضوء العلبة باللون الكهرماني، فهذا يعني أنه لا يزال هناك أقل من شحنة واحدة، وحان وقت الشحن، وللتحقق من الحالة عند الشحن عبر الكابل أو اللوحة اللاسلكية، افتح علبة الشحن للتحقق من ضوء الحالة، وعندما يضيء باللون الأخضر، فهذا يعنى أن العلبة مشحونة بالكامل.