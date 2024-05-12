شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرصد البيئة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الأحد، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-4 سي" لتضع قمراً اصطناعياً فى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أن الصاروخ انطلق فى الساعة 7:43 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي "شييان-23" إلى مدار محدد مسبقاً، وسيُستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، وتعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونج مارش".

على جانب آخر، ألغت شركة بوينج أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر التى واجهت مشاكل مرة أخرى بسبب خلل فى الصاروخ، وكان من المقرر أن تنقل المركبة الفضائية رائدى فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن مع بقاء أقل من ساعتين على العد التنازلى، تم إلغاء الإطلاق بسبب مشكلة فى صمام صاروخ Atlas V المقدم من United Launch Alliance (ULA).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، إن الصمام كان "يطن" بشكل مسموع في الفترة التي سبقت الإطلاق.