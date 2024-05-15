مؤتمر Google I/O 2024 | الخيال يصبح حقيقة!

أحدث مؤتمر Google I/O 2024 في 14 مايو الذي أقيم في مقر شركة جوجل في ماونتن فيو بكاليفورنيا ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا، تضمن المؤتمر عرض منتجات وتحديثات جديدة خاصة بتطبيق الذكاء الصناعي Gemini وخدمات أخري ستغير طريقة تفاعلنا مع الإنترنت تمامًا، في خلال عام واحد فقط حدثت الكثير من التطورات في عالم الذكاء الصناعي، كنا نظن تلك التحديثات ستأخذ وقتًا أطول بكثير، ولكن يبدو ان هذا المجال يتطور بسرعة كبيرة مما سيحدث ثورة في عالم التكنولوجيا.

برغم كل تلك التطورات التي تم إضافتها إلي تطبيق Gemini الخاص بشركة جوجل إلا أن الشركة أعلنت في مؤتمر Google I/O 2024 عن تحديثات جديدة ستحدث ثورة في عالم التكنولوجيا وستغير الطريقة التي نتعامل بها للبحث عن اجابات لكل أسئلتنا عبر الإنترنت، لعقدين من الزمن اعتمد الناس بشكل كبير علي الإنترنت لإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية والإجابة عن الأسئلة وتبادل المعلومات، كان ذلك رائعًا للغاية ولكنه لا يقارن بما سنشهده عما قريب.

Google I/O 2024 يغير من عالم البحث على الإنترنت

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يبدو ان الاعتماد علي الانترنت في ايجاد حلول للمشاكل وإجابات للأسئلة سيزداد بشكل كبير في الأعوام القادمة، ليس ذلك فقط بل أيضًا الطريقة التي يتم بها البحث عن المعلومة ستصبح أكثر تطورًا وأسرع بكثير عن ذي قبل، فأدوات الذكاء الصناعي تصبح أكثر ذكاء بسرعة رهيبة يومًا بعد يوم كما تم الإعلان في مؤتمر Google I/O 2024.

تخيل مثلًا انك تواجه مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد ان تبحث عن أفضل الحلول لتلك المشكلة، سواء كانت تلك المشكلة في الهاردوير او السوفت وير، فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بتوجيه كاميرا هاتفك علي جهاز الكمبيوتر، وسيقوم نموذج الذكاء الصناعي في ثواني قليلة بتحليل المشكلة ومعرفتها ثم سيقول لك الحل، وإذا تطلبت المشكلة الذهاب إلي مختص بالصيانة سيخبرك عن أفضل وأقرب مكان منك لديه تقييمات عالية لتذهب إليه!

لازلت أقرأ هذه الرسالة وأفكر ماذا سيحدث لموقعنا عندما تبحث عن حل لمشكلة وتجد ان الذكاء الإصطناعي يحلها لك من فهمه لمقال مكتوب عندنا على الموقع، بالتالي لن تحتاج الى الدخول على موقعنا من أجل حل مشاكلك بالتالي لن نحصل نحن على الزيارات بسهولة، أتعدنا بزيارة موقعنا ان حدث ذلك؟

بعد مؤتمر Google I/O 2024 سيتغير عالم التكنولوجيا للأبد، فبرغم كل تلك التطورات السريعة التي نشهدها اليوم، كل ذلك يعتبر مجرد البداية فقط! تخيل كيف سيكون الحال بعد عام من الان؟ ماذا عن التطورات التي سنشهدها بعد عقد كامل؟ ربما سنشهد ثورة في عالم التكنولوجيا لم نحلم بها من قبل مثل التي نشاهدها في أفلام الخيال العلمي؛ بل يمكننا القول بكل ثقة ان التكنولوجيا ستصل إلي أبعد بكثير من تخيلات الأفلام!

مؤتمر Google I/O 2024 أبهر الكل

بدأ المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي مؤتمر Google I/O 2024 بالإعلان عن الدخول في عالم Gemini حيث يستخدم التطبيق في الوقت الحالي حوالي 2 مليار مستخدم حول العالم، ثم أكمل حديثه وأعلن عن صدور تحديث Gemini 1.5 وإدماجه مع Google Workspace Labs، كثير من الأشخاص يبحثون في الإيميل Gmail عن معلومات معينة أو رسائل ما، باستخدام Gemini 1.5 يمكنك ان تسأله ليلخص لك اخر الرسائل من العمل أو المدرسة!

ربما كنت مسافرًا الأسبوع الماضي وفاتك اجتماع هام في العمل مدته ساعة او أكثر، وكنت تريد ان تعرف ماذا جري الاجتماع ولكن ليس لديك الوقت الكافي لمشاهدة الاجتماع بالكامل، يمكنك ان تسأل Gemini 1.5 لكي يلخص لك النقاط الرئيسية لهذا الاجتماع.

البحث عن ذكرياتك في الصور الفوتوغرافية

من أروع اللحظات في مؤتمر Google I/O 2024 هي لحظة الإعلان عن خاصية البحث في الصور، يحب الناس دائمًا البحث عن ذكرياتهم في الشهور والسنين السابقة عن طريق رؤية الصور الفوتوغرافية في تطبيق Google Photos، مع نموذج Gemini يصبح الأمر أكثر سهولة ومتعة بكثير، يمكنك البحث عن ذكرياتك ولحظاتك السعيدة بكل سهولة، لربما كنت تريد ان تعرف مدي تطور ابنتك في دروس السباحة خلال الفترة الماضية، يمكنك سؤال النموذج وسوف يرد عليك بصور ابنتك في دروس السباحة مع ملخص بسيط لمدي تقدمها حتي الان.

شيء آخر، تريد ان تتذكر أرقام لوحة سيارتك مثلًا، ماذا ستفعل؟ ستبحث في الصور عن صورة لسيارتك ثم تقرأ الأرقام، هل هناك أسهل من ذلك؟ نعم فبعد التحديث سيتمكن Gemini من البحث داخل صورك، والبحث عن أكثر سيارة تتكرر في صورك وسيربط هذه الصور بأنها سيارتك فعلًا، بالتالي تريد معرفة رقم سيارتك؟ سيقوم Gemini بالبحث داخل صورك عن هذه السيارة الأكثر تكرارًا ومن ثم سيقرأ أرقام لوحة سيارتك ويخبرك بها.

تطور رهيب في Ai Assistant

سعت شركة جوجل في الأعوام السابقة لتطوير المساعد Ai Assistant بشكل كبير، كان الأمر يقتصر فقط علي التحدث للتطبيق وسؤاله عن شيء ما فيجيبك بشكل بسيط، لكن بعد التحديث الجديد أصبح الأمر اكثر تطورًا بكثير عن ذي قبل بشكل لا يصدق، تم عرض فيديو لشابة توجه كاميرا الهاتف نحو شاشة كمبيوتر بها كود برمجي، وطلبت من النموذج ان يشرح لها ذلك، قام النموذج في ثواني بشرح الكود ووظيفته بالتفصيل.

طلبت الفتاة في بعد ذلك ان يخبرها النموذج عن ما إذا شاهد نظارتها الضائعة فقام بالرد عليها علي الفور وأخبرها بمكان النظارة! لم يتوقف الأمر هنا، قامت الفتاه بتوجيه الكاميرا نحو كلب وبجانبه دمية وطلبت من المساعد ان يقترح عليها اسم لفرقة موسيقية مكونة من الكلب والدمية، فأجابها المساعد علي الفور باسم الفرقة!

إنتاج أفلام باستخدام الكلمات فقط

ربما قد سمعت عن امكانية انتاج الصور بجودة عالية واحترافية باستخدام برامج الذكاء الصناعي، ولكن هل تخيلت يومًا انه يمكنك ان تصف للذكاء الصناعي محتوي فيديو او فيلم من تأليفك فيقوم بإنتاج الفيديو لك؟ تم الإعلان عن خاصية رائعة في مؤتمر Google I/O 2024 حيث أصبح هذا الأمر أصبح غاية في السهولة، سيصبح الجميع مخرجين افلام ويمكنهم مشاركة قصصهم مع العالم من خلال خاصية Text to video، لم يعد هناك حاجة إلي الكثير من الكاميرات وفريق من الإعداد والمصورين حتي يمكن إنتاج الأفلام، كل ما عليك فعله هو كتابة وصفك للفيلم، وبعد بضع ثواني ستحصل عليه ليس ذلك فقط بل ستتمكن من التعديل في محتوي الفيلم ليناسب رؤيتك تمامًا.

البحث في جوجل لن يكون مثل السابق بفضل Trillium

Trillium هو تحديث لرقاقات الكمبيوتر بحيث يجعل سرعتها أسرع بمقدار 4.7 مرات! سيتم استخدام ذلك في تطوير خاصية البحث في جوجل، في الفيديو بالأسفل يقوم طالب بالبحث في جوجل عن خطة حمية غذائية لطالب في سكن الجامعة بحيث تكون غير مكلفة وتشمل وجبات يمكن وضعها في الميكرويف، قام جوجل علي الفور بالرد بحمية لسبعة أيام بها كل التفاصيل والوجبات، قام الطالب أيضًا باستبدال وجبة بأخري يفضلها.

قام شخص أخر بالبحث عن المطاعم القريبة التي يمكنه اصطحاب اطفاله بها، فقام جوجل بعرض العديد من المطاعم القريبة منه والتي تناسب اصطحاب الأطفال مع تقييم كل موقع، بعد ذلك ينتقل الفيديو الي مشهد لشاب يعمل كمصور ولكن فجأة تعطلت كاميرته ولا يعرف السبب، فقام بتصوير المشكلة وسؤال جوجل عن حلول، تم علي الفور الرد عليه بحلول ممكنة لتلك المشكلة، قام الشاب بتجربة إحداها وبالفعل تم حل المشكلة وتابع الشاب التصوير بالكاميرا.

تطور رهيب في معالجة البيانات

من ضمن أكثر التحديثات التي أبهرت الحضور في مؤتمر Google I/O 2024 هي قدرة Gemini 1.5 علي معالجة كمية كبيرة من البيانات بسرعة ودقة عالية، حيث يمكنك رفع ملف PDF مكون من 1500 صفحة للنموذج وبعد ذلك يمكنك سؤاله عن تحليل هذا الملف واستخراج المعلومات منه، يعتبر هذا سبق لشركة جوجل في استخدام الذكاء الصناعي لتحليل البيانات.

التفاعل بالصوت والصورة وليس بالكتابة فقط

مع Gemini 1.5 ستتمكن من البحث عن اجابات لكل أسئلتك باستخدام الصوت والصورة وليس بالكتابة فقط كما كان بالسابق، هل تريد ان تتعلم رياضة معينة؟ يمكنك سؤال جوجل عن ذلك وسوف يقوم باقتراح افضل الفيديوهات والمصادر لتعلم تلك الرياضة، كذلك سيساعدك في فهم كل شيء عن طريق سؤاله عن المعلومات التي تجد صعوبة في فهمها.

تجربة جديدة لتعليم أفضل LearnLM

تم ختام مؤتمر Google I/O 2024 بواحدة من أهم التحديثات علي الإطلاق LearnLM، سيتمكن الطلاب من التعلم بطريقة أفضل بكثير عن ذي قبل، علي سبيل المثال يمكن للطلاب مشاهدة فيديو تعليمي علي اليوتيوب وسؤال Gemini عن تلخيص للفيديو أو حتي توضيح بعض النقاط بشكل مبسط أكثر، بل يمكن أيضًا سؤال النموذج لاختبار الطالب بأسئلة من الفيديو ليتعرف علي مستواه،

كان مؤتمر Google I/O 2024 بها الكثير من المفاجئات التي أبهرت الجميع، كل ذلك ونحن نشهد بداية تطور الذكاء الصناعي وتطبيقه في مختلف الجوانب في الحياة اليومية، لابد ان المستقبل يحمل الكثير من المفاجئات الأخرى التي ستكون أغرب من الخيال، لكن دعونا نستمتع بما لدينا الان فهو أكثر من كافي.

لم ينتهي Google I/O 2024 بالكامل، لازالت هناك مزايا خاصة بـ Android 15 لتصدر وليتم الإعلان عنها في المستقبل، لازالت الأخبار ستتالى ولازالت إطلاقات جوجل ستنتنشر مع الوقت، Google I/O 2024 ليس النهاية في عالم التقنية ويبدو ان الفترة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة جدًا في عالم التقنية، بعد مؤتمر OpenAI الماضي يأتي Google I/O 2024 ليكمل قطع المعادلة المطلوبة من أجل بداية حقبة جديدة في عالم الذكاء الإصطناعي، ماذا يُخبئ لنا المستقبل؟