شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح ميزة "البحث التوليدي المدعومة بالذكاء الاصطناعي" بمحرك البحث Bing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث Bing، حيث تُظهر الميزة، التي أُطلِق عليها اسم البحث التوليدي لمحرك البحث Bing، لقطة تحتوي على المعلومات الخاصة بالاستعلام الذي تم البحث عنه.

وتشبه هذه الميزة ميزة AI Overviews من Google والتي تم إصدارها علنًا في الولايات المتحدة في شهر مايو، كما تعرض ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث Bing المصادر التي تم أخذ المحتوى منها، ووفقًا للشركة، يتم حاليًا طرح الميزة لنسبة صغيرة من الاستعلامات، ومن المرجح أن تتجنب حوادث الهلوسة التي تسببها AI Overviews.

ميزات البحث التوليدي لمحرك البحث Bing

وفي منشور على إحدى المدونات، أعلنت Microsoft Bing عن الميزة وقالت، "اليوم، نحن متحمسون لمشاركة نظرة مبكرة على تجربة البحث التوليدي الجديدة لدينا والتي يتم شحنها حاليًا لنسبة صغيرة من استعلامات المستخدم"، الميزة هي امتداد لإجابات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركة على Bing والتي تم إصدارها في فبراير 2023.

وقد تم بناء الميزة الجديدة باستخدام نماذج اللغة الكبيرة والصغيرة للشركة (SLMs وLLMs)، ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة لذلك، وفي شرحها للعمل، سلطت Microsoft الضوء على أن الذكاء الاصطناعي يمكنه فهم استعلام البحث سياقيًا، ثم معالجة ملايين مصادر المعلومات لمطابقة المحتوى الصحيح، بعد ذلك، يستخدم البيانات لتوليد نتائج بحث ذات صلة.

من الناحية المرئية، يبدو البحث التوليدي لـ Bing مشابهًا جدًا لـ AI Overviews من Google، يظهر داخل مربع رمادي أعلى صفحة نتائج بحث Bing، وتأتي لقطة المعلومات مع عنوان رئيسي وفهرس مستند لسهولة التنقل إلى القسم الصحيح واستشهادات المصدر. يضيف الذكاء الاصطناعي أيضًا الصور ومقاطع الفيديو والجداول كلما لزم الأمر.

كلما ظهر البحث التوليدي في Bing، ستنتقل نتائج البحث التقليدية إلى الجانب الأيمن من الصفحة. يعرض الجانب الأيسر أولاً الصورة الفورية، متبوعة بروابط المصدر، ثم نتائج البحث ذات الصلة.

وتقول الشركة إنها تعمل على تحسين الدقة وصقلت نهجها للتركيز على ذلك. ومع ذلك، تمامًا مثل التفاصيل حول نموذج الذكاء الاصطناعي، لم يتم الكشف عن البنية المستخدمة لهذا الغرض، كما سلطت Microsoft الضوء على أنها تراقب عن كثب كيف تؤثر الميزة على حركة المرور إلى الناشرين.

