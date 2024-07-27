نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن شخصين مطلعين القول إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا، يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.
ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ومن المتوقع أيضاً أن يسعى بايدن إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، حسبما أوردت صحيفة "بوليتيكو"لك في أعقاب حكم المحكمة العليا في تموز بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس، يوم الاثنين، وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو: بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا ويسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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