القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا خلال الـساعات الـ24 الماضية 6 مسيرات للحوثيين داخل اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنه "دمرنا خلال الـساعات الـ24 الماضية 6 مسيرات للحوثيين داخل اليمن، كما دمرنا بشكل منفصل 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين على سواحل اليمن". وأكدت القيادة الوسطى الاميركية أن "المسيرات والزوارق المسيرة للحوثييين مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف".

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