شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يوجه تحذير أمني بشأن ثغرات جوجل والان نبدء بالتفاصيل

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.



🔗https://t.co/6lUtDr8cqQ pic.twitter.com/NQwYNUZeVW — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) May 16, 2024

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني، حيث أصدرت شركة Google، تنبيه أمني للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.وقال عبر حسابة الرسمي على منصة إكس: "بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google".