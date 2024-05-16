علوم وتكنولوجيا

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يوجه تحذير أمني بشأن ثغرات جوجل

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يوجه تحذير أمني بشأن ثغرات جوجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني، حيث أصدرت شركة Google، تنبيه أمني للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
وقال عبر حسابة الرسمي على منصة إكس: "بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google". بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا