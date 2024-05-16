تكنولوجيا: علامة HONOR تعلن عن إطلاق برنامج Android 15 Beta للمطورين على هاتفي HONOR Magic6 Pro و HONOR Magic V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - (الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 مايو 2024)

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن بدء Android 15 Beta 1 لمطوري HONOR بداية من 10 مايو. يعد كل من HONOR Magic6 Pro وHONOR Magic V2 أول الأجهزة التي تتلقى هذا التحديث. يوفر هذا البرنامج وصولاً مبكراً إلى آخر تحديثات Android لمطوري HONOR، مما يسمح لهم باختبار الميزات الجديدة وتعزيز توافق تطبيقاتهم على هواتف HONOR الذكية الرائدة. سيتم تحسين تجربة المستخدم كثيراً من خلال نظام التشغيل Android 15 القادم، والذي سيتضمن تحسين الأمان والخصوصية وإدارة موارد الجهاز المُحسّنة والعديد من التحسينات لتجربة المستخدم.

تحسين الخصوصية والأمان

من خلال استخدام Android 15، يمكن للمستخدمين حماية معلوماتهم الشخصية مع تحكم أكبر في بيئة جهاز أكثر أمانًا. فهو يقدم وضع الحماية SDK، والذي يسمح بتشغيل خدمات مثل الإعلانات في وضع الحماية، مما يمنع تطبيقات الطرف الثالث من جمع بيانات المستخدم الخاصة. لتعزيز تجربة خصوصية المستخدم بشكل أكبر، يقدم Android 15 مؤشر خصوصية محسّنًا مع بوابة جديدة لإدارة الأذونات تتيح للمستخدمين أن يكونوا أكثر وعيًا بحالة حماية خصوصيتهم، عند إدارة واستدعاء الأذونات لميزات مثل الكاميرا أو الميكروفون.

تحسين الأداء والقوة

يواصل Android 15 تحسين إطار عمل Android Dynamic Performance Framework (ADPF)، الذي يساعد في إدارة كيفية تفاعل التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تطبيقات الألعاب، مع نظام الطاقة الخاص بالجهاز، مما يساعد الجهاز على الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات وحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة المعالجة المركزية (GPU) الخاصة به. نظام التبريد، بالإضافة إلى مساعدة التطبيقات ذات المهام الخلفية طويلة الأمد على استهلاك الطاقة بكفاءة.

علاوة على ذلك، يعمل Android 15 على تحسين الميزات المخصصة. على سبيل المثال، لالتقاط الصور عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، يمكن الآن للكاميرات الموجودة داخل التطبيق التحكم في شدة ضوء الفلاش. يمكن للمطورين استخدام واجهات برمجة تطبيقات Android والأدوات والموارد التي توفرها Google لتحسين سيناريوهات المستخدم بشكل مُخصص أكثر.

يمكن الآن الوصول إلى تحديث Android 15 Beta 1 لهاتفي HONOR Magic6 Pro وHONOR Magic V2. يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بكاميرا Falcon الرائعة وMagicLM الموجودة على الجهاز وتجربة الذكاء الاصطناعي القائمة على النوايا، والتي تمثل قطاع الأجهزة الذكية المدمج في صناعة الذكاء الاصطناعي. يتخطى هاتف HONOR Magic V2 الحدود التقليدية بين الهواتف العادية والهواتف القابلة للطي، ولأول مرة، يبلغ سمك الهاتف القابل للطي أقل من 10 ملم، مما يجعله أخف وأنحف هاتف قابل للطي في العالم في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يضمن كلا الهاتفين تلقي 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل MagicOS و5 سنوات من التحديثات الأمنية لمستخدميهما على مستوى العالم.

تبادر علامة HONOR وتدعم بشكل استباقي المطورين في تكييف تطبيقاتهم وتحسينها مع نظام التشغيل Android وتوفير أفضل تجربة للمستخدم. الآن، يتوفر Android 15 Beta 1 هنا للمطورين لتحسين التوافق وتطوير التطبيقات للإصدار التالي من Android. ستواصل HONOR أيضًا دعم المطورين بالتحديث التالي لنظام Android 15 Beta في وقت لاحق من هذا الصيف.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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