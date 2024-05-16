الخبير الهولندي صاحب النبؤات المرعبة : استعدوا لعاصفة زلزالية تصل قوتها من 7 إلى 8 على مقياس ريختر

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الخبير الهولندي، فرانك هوجربيتس، من احتمال حدوث زلازل عنيفة في الأيام القريبة القادمة. وشارك عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، فيديو نقلا عن مركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية قوية قد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وقال الخبير في المقطع المصور، إنه "من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يحدد المناطق حتى الآن.

وأوضح: "قد نرى بالفعل عاصفة زلزالية قادمة بسبب هندسة الكواكب هذه".

وفي محاولة لتفسير تزايد معدلات الزلازل في العامين الأخيرين، قال هوجربيتس في تغريدة أخرى: قمنا في السنوات الأخيرة بدراسة ظاهرة تجمع الزلازل الزمانية (وليس المكانية)، حيث أن الزلازل القوية غالبًا ما تميل إلى التجمع مع مرور الوقت.

وأضاف: يجب أن ندرك مدى ضعف الحضارة عندما يتعلق الأمر بالقوى الطبيعية. لا يمكننا أبدا السيطرة على هذه القوى. ولا يمكننا إلا أن نختبر تأثيرها. كما هو الحال مع كل شيء في الطبيعة، الحضارات تأتي وتذهب. هذا ما يعلمنا إياه التاريخ على هذا الكوكب.

هوجربيتس، اعتاد إثارة الجدل بسبب تنبؤاته التي صدق بعضها، رغم الرفض القاطع من جانب علماء الجيولوجيا لنظرياته التي تربط بين هندسة الكواكب والزلازل على الأرض.