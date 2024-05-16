تكنولوجيا: جوجل تدفع الإصدار التجريبي من Wear OS 5 للمطوريين بتحسينات في عمر البطارية #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في دفع الإصدار التجريبي من Wear OS 5 للمعاينة من قبل المطوريين، ولقد أكدت جوجل على دعم هذا الإصدار بتحسينات في تمديد عمر البطارية.

تعمل بعض الإصدارات من الساعات الذكية بالإصدار 3.5 من نظام Wear OS حتى الآن، إلا أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل يبدأ في مرحلة المعاينة من قبل المطوريين إستعداداً لإطلاقه للمستخدمين في وقت لاحق هذا العام.

وترتكز واجهة Wear OS 5 على نظام تشغيل Android 14، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي للمعاينة من قبل المطوريين فقط، لذا لن يكون هذا التحديث متاح للمستخدمين في الوقت الراهن.

من جانب أخر تستهدف جوجل في تحديث Wear OS 5 التركيز على تحسين عمر البطارية في الساعات الذكية، وهي واحدة من السلبيات الرئيسية في الساعات الذكية المميزة بنظام تشغيل جوجل.

كما يجلب تحديث Wear OS 5 تحسينات في الآداء مقارنة بالإصدار السابق Wear OS 4، حيث يقدم الإصدار الجديد كفاءة أعلى في تتبع نشاط المستخدم في الأنماط الرياضية المختلفة، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 20%.

ايضاً يأتي التحديث الجديد بميزة “Watch Face Format” التي قدمت في الإصدار السابق والتي تدعم المطوريين في إنشاء وجوه للساعات الذكية بسلاسة، على أن تأتي الوجوه التي تم إنشاءها بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.

كما يتاح للمطوريين إستخدام بيانات الطقس كمصدر عند إنشاء وجوه الساعة الذكية في “Watch Face Format”، على أن تأتي جميع الوجوه بهذا التنسيق بدءاً من 2025.

وتقدم جوجل إرشادات للمطوريين لإنشاء واجهات للساعات الذكية بمختلف الأحجام، والتي تتميز بإستجابة سريعة وتكوينات قابلة للتخصيص.

المصدر